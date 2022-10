Milan sconfitto dal Chelsea, Pioli: delusi e affranti

Londra, 6 ott. (askanews) – Brutta battuta d’arresto per il Milan contro il Chelsea. I rossoneri hanno perso 3-0 nel terzo match del girone di Champions League e restano così a quota 4 punti, gli stessi dei blues. Primo in classifica il Salisburgo. A fine partita allo Stamford Bridge, il tecnico del Milan Stefano Pioli si è detto: “delusi e affranti, volevamo fare un altro tipo di prestazione. È stata la squadra che non ha giocato, dobbiamo fare meglio”.