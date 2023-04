Investito da un'auto mentre era in bicicletta: 19enne di Milano ricoverato al Niguarda in gravissime condizioni.

Si trova in condizioni gravissime un 19enne, dopo essere stato travolto e investito da un’auto. È successo in via Arcangelo Corelli a Milano.

Ragazzo di 19 anni investito a Milano

Un ragazzo di 19 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un’auto, una Smart, in via Arcangelo Corelli a Milano. La tragedia è avvenuta nella mattinata di oggi, giovedì 6 aprile, intorno alle ore 08:00, all’altezza del civico 176, come riportato dall’azienda regionale di emergenza urgenza.

Le dinamiche dell’incidente non sono ancora chiare, e sono attualmente al vaglio della polizia locale, intervenuta sul posto per i rilievi. Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che il ragazzo fosse in sella a una bicicletta e si stesse immettendo sulla strada da un passo carraio, quando è stato travolto dall’automobile.

Le condizioni di salute del ragazzo 19enne

Le condizioni del ragazzo vittima dell’incidente sono subito apparse gravi. La centrale operativa del 118, una volta saputo dell’emergenza, ha subito inviato un’ambulanza e un’automedica in codice rosso.

Il giovane, stabilizzato sul posto dai sanitari, è stato accompagnato con la massima urgenza al pronto soccorso del Niguarda. Ora le sue condizioni sono ancora molto gravi e si trova ricoverato in prognosi riservata, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.