Milano, 23enne aggredito per strada: è in coma

Un ragazzo italiano di 23 anni è in coma farmacologico al Policlinico, dopo essere stato aggredito per strada a Milano, in zona Darsena. L’allarme è stato lanciato all’alba, quando un passante ha notato il giovane sdraiato a terra, incosciente. Dopo un primo massaggio cardiaco praticato dagli agenti, il 23enne è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in ospedale in codice rosso. Al momento si trova in coma farmacologico.

Milano, 23enne aggredito per strada: identificato il presunto aggressore

Il presunto aggressore è stato identificato. Si tratta di un ragazzo tunisino di 28 anni, che è stato sentito dalla polizia e ha riferito di aver visto la vittima importunare una donna, che non è ancora stata identificata, e per questo sarebbe intervenuto contro il 23enne. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, che per il momento non danno riscontri della versione fornita dal presunto aggressore, entrambi sarebbero stati sotto l’effetto dell’alcol.