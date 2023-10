Milano: 25mila biglietti staccati in meno di 1 mese per musical 'Chicago...

Milano, 30 ott. (Adnkronos) – Il musical 'Chicago' sbanca il botteghino milanese: sono 25mila i biglietti staccati in meno di un mese per la prima tappa 'sotto la Madonnina'. Lo show, prodotto da Stage Entertainment, in scena dal 5 ottobre al teatro Nazionale, ha superato i record registrati nello stesso arco temporale da 'Pretty Woman', due anni fa e da 'Sister Act', nella scorsa stagione. "Un risultato straordinario -commenta Matteo Forte, produttore e ad di Stage Entertainment- che premia la grande qualità dello spettacolo caratterizzato da un cast di professionisti davvero eccezionale. Oltre a Stefania Rocca e Chiara Noschese hanno riscosso grande successo Brian Boccuni, Giulia Sol, Christian Ruiz, Luca Giacomelli Ferrarini e Pietro Matterelli nei ruoli principali".

Lo show porta sul palco temi di grande attualità, ponendo al centro la donna non nella sua declinazione 'fragile', ma in quella forte e ribelle: "Un’immagine alla quale la cronaca ci ha abituati meno, offrendoci il parziale e drammatico spaccato della donna perseguitata ed aggredita", spiega Forte". Ambientata nella Chicago degli anni '20, la trama scorre veloce tra ambizione e scandali, in un vero e proprio inno all'arte della seduzione. Stefania Rocca, nei panni di Velma Kelly e la regia di Chiara Noschese che, per l’occasione, veste anche i panni di Mama Morton, caratterizzano in modo straordinario la storia di donne protagoniste che non si piegano al destino, arrivando in alcuni casi anche al limite del comportamento criminale.

Prossime tappe dello show saranno Trieste, Gorizia e Bologna. Poi la compagnia sbarcherà a Roma, dove Chicago andrà in scena al teatro Brancaccio dal 29 novembre al 10 dicembre. E infine si tornerà a Milano, al Teatro Nazionale, dal 13 dicembre al 28 gennaio.