Un nuovo caso di violenze sessuali a Milano. Un cittadino egiziano di 29 anni è stato arrestato. La violenza si è consumata nella giornata di mercoledì 7 giugno 2023.

Milano, 29enne egiziano arrestato per violenze sessuali

Un cittadino egiziano di 29 anni è stato arrestato dalla polizia a Milano per violenza sessuale nei confronti di una ragazza. La violenza si è consumata nella giornata di ieri, mercoledì 7 giugno 2023, in via don Sturzo, vicino a piazza Gae Aulenti, durante la serata. A chiamare le forze dell’ordine è stato il fidanzato della 22enne, che è stata aggredita mentre stava prelevando al bancomat. Gli agenti hanno bloccato il 29enne poco dopo, mentre stava importunando altre persone.

Allarme violenze sessuali a Milano

A Milano negli ultimi mesi si sono consumate molte violenze sessuali. Lo scorso anno le vittime sono state 416 in città, quasi 600 allargandosi alla provincia. Non tutti i casi riguardano violentatori sconosciuti, la maggio parte delle violenze avviene tra conoscenti, ma il numero delle aggressioni sessuali in strada continua ad aumentare e fa paura. I dati degli ultimi anni indicano quello delle violenze sessuali come il vero fenomeno da emergenza criminale e sociale. Il caso del 29enne egiziano è solo l’ultimo di una lunga serie.