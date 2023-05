Milano, 31enne violentata nel bagno di una discoteca

Un nuovo terribile caso di violenza sessuale ai danni di una donna. Questa volta ci troviamo nella periferia milanese, in una discoteca, dove una 31enne è stata vittima di abusi da parte di un uomo.

Milano, 31enne violentata in discoteca: è sotto shock

La violenza sessuale è avvenuta al Q Club, un locale in via Padova a Milano, situato in una zona semiperiferica del capoluogo lombardo. La 31enne era uscita per trascorrere la serata con un gruppo di amici, ma in un attimo si è ritrovata a vivere un incubo. L’uomo che l’ha aggredita, l’ha immobilizzata e violentata all’interno del bagno del locale. La ragazza, in completo stato di shock, non si ricorda nemmeno la voce del suo aggressore.

La dinamica dell’abuso

La ragazza si era allontanata una attimo dagli amici per andare in bagno, quando si è trovata di fronte un uomo che non conosceva. L’aggressore ha approfittato del fatto che la toilette fosse completamente deserta per immobilizzare e violentare la donna. La 31enne, una volta uscita dal bagno, è andata verso i suoi amici ancora shockata: sono stati proprio loro a chiamare le autorità. La ragazza è stata portata al Svs, il servizio creato che dà sostegno e assistenza alle donne vittime di violenza e stalking.