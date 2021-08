Milano: 50 anni da morte di Gadda, Comune prepara iniziative

Milano, 5 ago. (Adnkronos) – Nel 2023 cadrà il cinquantennale della morte di Carlo Emilio Gadda, scrittore milanese tra i più grandi innovatori della prosa novecentesca, e il Comune di Milano si prepara a celebrarlo. Lo scrittore e poeta, nato nel 1893 e morto a Roma nel 1973, è l'autore delle opere celebri 'Quer pasticciaccio brutto de via Merulana' e 'La cognizione del dolore'.

"Il Comune di Milano e il Centro Studi Gadda intendono celebrare la ricorrenza con una serie di iniziative condivise, che saranno progettate nei prossimi mesi. A tal fine sono state recentemente approvate le linee di indirizzo per la sottoscrizione di una convenzione tra il Comune di Milano – Area Biblioteche e il Centro Studi Gadda, finalizzata alla realizzazione di un progetto comune, “Cantiere Gadda", spiega una nota del Comune, che ha già sperimentato queste collaborazioni per il bicentenario della morte di Carlo Porta.

Il Centro Studi Gadda, che raccoglie le opere e la documentazione bibliografica e critica sull’autore, ha come missione la diffusione di una migliore conoscenza della figura e dell’opera di Gadda attraverso seminari, convegni e presentazioni, con una particolare attenzione alle iniziative rivolte alla formazione degli insegnanti e a quelle indirizzate agli studenti delle scuole superiori. L’attività del Centro Studi, che si svolge anche in contesti non specialistici, contribuirà a rendere esplicito, approfondendolo, il rapporto che lega Gadda a Milano e alla tradizione letteraria lombarda (Porta e Manzoni in particolare).