Milano: a luglio i Morcheeba in concerto al Carroponte di Milano

Milano, 26 mag. (Adnkronos) – Il gruppo britannico dei Moorcheeba torna a suonare in Italia. E lo farà questa estate, il 26 luglio, al Carroponte di Sesto San Giovanni, a Milano.

Esplosi sulla scena trip hop inglese al termine degli anni Novanta, in quasi 30 anni di storia, i Morcheeba hanno abbracciato più di un genere musicale, attingendo al pop-rock, all’alternative rock ma anche funk, down beat, hip hop e electro. Una band simbolo della musica europea, con 10 album registrati in studio tra cui 'Who Can You Trust?', 'Big Calm' e 'Fragments of Freedom', che fanno parte del patrimonio musicale contemporaneo. E poi 'Rome wasn’t built in a day', del 2000, un singolo divenuto una hit mondiale piazzandosi in testa alle classifiche anche in Italia e ottenendo anche la nomination ai Grammy Awards.

Al Carroponte, i Morcheeba presenteranno anche il loro ultimo album in studio, 'Blackest Blue'. Skye (voce), Ross (chitarra), Dom Pipkin (tastiere), il marito di Skye, Steve Gordon (basso) e il figlio maggiore di Skye, Jaega Mckenna-Gordon (batteria), hanno lavorato a un disco ricco di canzoni diverse tra loro, elaborate in serenità e senza 'pressioni'. Un disco in cui si possono risentire tutte le sonorità caposaldo della band, il down beat, chill, electro-pop e soul, un viaggio organico che rappresenta tutto ciò che è puro 'Morcheeba-sound'.