Milano: accordo da 20 mln tra Risanamento e Cts per Arena Santa Giulia (2)

(Adnkronos) – Il corrispettivo dell’operazione è di 20 milioni di euro, oltre Iva: 2 milioni sono stati corrisposti con la sottoscrizione del master agreement; 9 milioni con l’atto di compravendita dell’area da parte di Msg, previa esecuzione delle opere di bonifica; e 9 milioni al terzo anniversario della data di compravendita del lotto Arena e con il collaudo finale dell’Arena.

“La sigla del contratto con il Gruppo Eventim rappresenta per l’intera area una straordinaria occasione di rilancio e di affermazione quale principale destinazione di retail, sport, leisure & entertainment di nuova generazione a livello internazionale, in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026", commenta Fabrizio Zichichi, project director di Milano Santa Giulia per Lendlease che, in qualità di partner per lo sviluppo dell’area, ha contribuito all’individuazione e selezione del nuovo operatore".

"Siamo orgogliosi di aver contribuito, grazie alla nostra esperienza consolidata in tutto il mondo nella rigenerazione urbana, al coinvolgimento di Eventim, a conferma dell’interesse di operatori internazionali di altissimo livello a investire nello sviluppo di Santa Giulia. L’iter progettuale avanza, in sinergia con le istituzioni, e proseguiamo nel nostro impegno di restituire alla città di Milano un nuovo quartiere inclusivo, resiliente, innovativo e sostenibile dove le nuove comunità urbane possano prosperare”, conclude Zichichi.