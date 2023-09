Milano: agente penitenziaria sottoposto a intervento neurochirurgico al S.Carlo

Milano, 21 set. (Adnkronos) - E' stato trasferito e sottoposto ad un intervento neurochirurgico all'ospedale San Carlo di Milano l'agente di polizia penitenziaria in servizio alla casa circondariale di San Vittore che stamane, per inseguire un detenuto fuggito dalla finestra dell'...

Milano, 21 set. (Adnkronos) – E' stato trasferito e sottoposto ad un intervento neurochirurgico all'ospedale San Carlo di Milano l'agente di polizia penitenziaria in servizio alla casa circondariale di San Vittore che stamane, per inseguire un detenuto fuggito dalla finestra dell'ospedale San Paolo di Milano, è caduto ferendosi in modo gravissimo.

L'uomo è arrivato alle 5.30 di questa mattina al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo; i sanitari lo hanno soccorso, stabilizzato ed intubato. Il quadro clinico presentava frattura cranica, emorragia cerebrale, contusioni cerebrali, fratture vertebrali e contusioni polmonari. E' stato quindi trasferito all'ospedale San Carlo per essere preso in carico dagli specialisti neurochirurghi.

In mattinata è stato sottoposto ad un intervento neurochirurgico di evacuazione dell'ematoma cerebrale, decompressione cranica ed inserimento di un sistema di monitoraggio della pressione intracranica. Attualmente l'agente è ricoverato in rianimazione, in attesa di effettuare i successivi controlli radiologici per verificare l'evoluzione delle lesioni e del quadro clinico.