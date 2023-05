Manganellate ad una donna da parte degli agenti di polizia, Palazzo Marino: "In contatto con autorità giudiziaria per attivare le azioni della magistratura"

Dalla Lombardia arriva un episodio surreale, dove a Milano, agenti della polizia locale prendono a manganellate una donna. Le immagini sono state immortalate in un video che sta facendo il giro della rete. Vi si vedono i poliziotti che danno violente manganellate ad una donna a terra, poi spinte, calci e una spruzzata di spray al peperoncino in pieno volto.

Agenti di polizia prendono a manganellate una donna

Il video è stato girato da un balcone in zona Bocconi a Milano in ordine a quello che è stato definito come un intervento nei confronti di una donna. Il pregresso di quella reazione non è noto ma la violenza della stessa è evidente. I media spiegano anche che i vertici della polizia non hanno ancora rilasciato dichiarazioni sul fatto. Fatto che ha scatenato l’indignazione di cittadini e utenti . Nel frame la donna viene prima fatta cadere a terra, poi “colpita da quattro agenti della polizia locale mentre è seduta sul marciapiede”, come spiega Fanpage.

Utilizzato anche lo spray al peperoncino

Colpi alle spalle, spinte, spray urticante ed infine “un ultimo colpo alla testa, secco, sferrato mentre un altro agente sta cercando di metterle le manette ai polsi”. Dalla sede municipale milanese arrivano comunicazioni per cui si starebbero “facendo tutte le verifiche per capire cosa sia successo e quali siano le responsabilità e quindi i provvedimenti da prendere nei confronti degli agenti coinvolti”. E in chiosa: “La Polizia Locale è in contatto con autorità giudiziaria per attivare le necessarie azioni della magistratura“.