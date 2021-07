Milano, agenti di polizia tolgono il casco al passaggio del corteo anti green pass: i motivi del gesto

Gli agenti di polizia hanno tolto il casco durante i un corteo anti green pass, a Milano. Il gesto è diventato virale online, dando vita a diverse ipotesi.

Nel corso di una grande manifestazione organizzata a Milano per protestare contro l’obbligatorietà del green pass, recentemente stabilita dal Governo italiano con l’approvazione del nuovo decreto Covid, i poliziotti si sono resi protagonisti di un singolare gesto.

In questa circostanza, infatti, gli agenti delle forze dell’ordine incaricati di sorvegliare la folla, al passaggio dei manifestanti, hanno deciso di togliere i rispettivi caschi.

Il gesto, ripreso e diventato virale sui social, ha dato vita a molteplici congetture.

Milano, agenti di polizia tolgono il casco durante un corteo anti green pass: il video

Nella serata di sabato 24 luglio, a Milano, un corteo composto da alcune migliaia di persone è partito da piazza Fontana, per poi raggiungere piazza Duomo e, infine, invadere la galleria Vittorio Emanuele.

La folla di cittadini si è radunata per manifestare contro l’obbligatorietà del green pass, annunciata dal Governo italiano e introdotta con il nuovo decreto Covid, nella giornata di giovedì 22 luglio.

In occasione delle proteste, il corteo è stato sorvegliato da alcuni agenti della polizia che, al momento del passaggio dei manifestanti, hanno deciso di togliere i caschi.

Il gesto dei poliziotti è stato immortalato in un video pubblicato sui social e rapidamente diventato virale. In seguito alla diffusione delle immagini, inoltre, sono scaturite differenti ipotesi volte a spiegare l’atto.

Milano, agenti di polizia tolgono il casco durante un corteo anti green pass: solidarietà?

In considerazione dei video pubblicati sui canali Instagram Welcome To Favelas e Milanobelladadio, è possibile osservare i poliziotti che si tolgono il casco nel momento in cui il corteo avanza nella sua marcia di protesta contro il green pass. Nell’assistere alla scena, la folla ha iniziato ad applaudire e a gridare ripetutamente: “Bravi”.

In merito alla singolare vicenda, ci si sta interrogando circa il gesto degli agenti.

A questo proposito, secondo alcuni, la scelta di togliere il casco in presenza dei manifestanti anti green pass potrebbe essere spiegato come un segno di solidarietà e condivisione mostrato nei confronti dei presenti, realizzato per rivendicare la libertà di scelta dei cittadini italiani rispetto al vaccino anti-Covid e il diritto di accedere senza restrizioni a determinati luoghi o eventi.

Milano, agenti di polizia tolgono il casco durante un corteo anti green pass: escamotage?

Secondo altri utenti, invece, il gesto potrebbe aver rappresentato una sorta di escamotage messo in atto dalla polizia al fine di smorzare le agitazioni che stavano caratterizzando il corteo in marcia sin dalla sua partenza da piazza Fontana.

All’inizio della protesta, l’atmosfera era apparsa molto tesa e incline alla degenerazione. I manifestanti, infatti, poco dopo l’inizio della marcia, avevano iniziato a scagliarsi contro i giornalisti presenti sul posto, spingendoli con forza e rivolgendo loro feroci insulti.