Milano: aggiudicati a Coima Sgr per 30,5 mln complessi largo De Benedetti 1 e via Messina 53

Milano, 6 lug. (Adnkronos) – I due edifici di Largo De Benedetti 1 e il complesso di via Messina 53, di proprietà del Comune di Milano, sono stati aggiudicati a Coima Sgr al prezzo di cessione di 30,5 milioni di euro. Lo rende noto il Comune di Milano, precisando che l'atto di compravendita potrà essere sottoscritto fra Palazzo Marino e l’operatore nel corso del 2023 o nei primi mesi del 2024.

L’aggiudica giunge ad esito dell’asta pubblica per l’alienazione del comparto immobiliare in zona Porta Nuova, pubblicata dall’Amministrazione lo scorso anno. Il lotto, inserito nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2022, comprende un complesso di fabbricati con destinazione produttivo e artigianale in via Messina 53 e due edifici in largo De Benedetti 1.

Con l’operazione l'Amministrazione prosegue con la valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, in un’ottica di efficiente gestione della risorsa pubblica come leva per finanziare servizi per la città. L’Anagrafe di largo De Benedetti verrà ricollocata in viale Zara 100, come condiviso in un percorso fra l’Amministrazione e i Municipi 2 e 9.