Milano: al Teatro Lirico arriva magia di Luca Bono in show diretto da Arturo Brachetti

Milano, 2 dic.(Adnkronos) – Dopo numerosi sold out in tutta Italia, il 6 e 7 dicembre arriva al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano il giovane talento della magia Luca Bono, in uno show diretto da Arturo Brachetti. Si intitola 'L'Illusionista' ed è un mix di illusioni, close up, manipolazione e coinvolgimento del pubblico, in una formula originale e inedita per i palcoscenici italiani.

Campione italiano di magia all’età di soli 17 anni e successivamente laureato a Parigi con il Mandrake d’Or, riconosciuto come l'Oscar della magia, Luca Bono è considerato tra i talenti più interessanti della sua generazione. Interprete del nuovo illusionismo, coinvolgente e contemporaneo, ha al suo attivo 450 date in Canada, Francia, Belgio e Svizzera. In Italia, in due anni di tournée con Arturo Brachetti, ha collezionato oltre 400.000 spettatori.

'L'Illusionista' è un 'one man show' senza il classico mago con cilindro, bacchetta e frac; all’apertura del sipario, le arti magiche trasformeranno l'apparente normalità del protagonista in una grande dimostrazione di talento con stile personale ed accattivante. Un percorso spettacolare e tecnologico tra illusioni di grande effetto scenico ed emotivo, oltre che un lavoro teatrale autobiografico con un messaggio forte: mai smettere di inseguire i propri sogni: allenamento, determinazione e motivazione possono far superare gli ostacoli e rendere realtà anche i desideri più impensabili. Lo spettacolo è stato già applaudito da oltre 35.000 persone con notevoli consensi di pubblico e critica nei teatri di tutta Italia.