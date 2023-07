Milano: al via da domani mostra di Mm sulla città sotterranea

Milano, 6 lug. (Adnkronos) – Inaugura domani, venerdì 7 luglio, alla Centrale dell’Acqua di Mm a Milano, 'Una rivoluzione sotterranea', la mostra dedicata allo sviluppo della rete fognaria di Milano dal 1880 al 1910. La mostra sarà visitabile fino al 28 settembre 2023. Durante l’inaugurazione è prevista una visita guidata dall’ingegner Maurizio Brown, già responsabile della direzione Acque reflue del servizio idrico integrato di Mm e curatore della rassegna.

Saranno esposte 22 riproduzioni di tavole originali, selezionate tra gli oltre 40 disegni presenti nell’archivio storico di MM, che raccontano il progetto per la fognatura della città redatto nel 1890 dall’ingegner Felice Poggi e i primi anni della sua applicazione. Tavole particolarmente preziose perché, con una grafica chiara e dettagliata, testimoniano la profondità e l’accuratezza degli studi che precedettero e improntarono il progetto, indagando l’assetto idrogeologico del territorio milanese, le condizioni climatiche e la struttura urbana esistente e quella prospettata dal Piano Regolatore Beruto (si tratta del primo piano regolatore della città di Milano, entrato in vigore nel 1889). Sono illustrati i particolari costruttivi innovativi adottati per le nuove canalizzazioni, le metodologie di calcolo idraulico, il riassetto del sottosuolo e delle sedi stradali, nonché un dettagliato studio delle reti domestiche.

'Una rivoluzione sotterranea' sarà visitabile alla Centrale dell’Acqua, in piazza Diocleziano 5, Milano. L'ingresso è libero nei giorni di apertura del museo: lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica, orario 10-13/14-19.30. La mostra è visibile anche online: https://www.centraleacquamilano.it/una-rivoluzione-sotterranea/