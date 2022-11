Milano: al via domani 'Balconiamo' per coinvolgere cittadini in cura piante e fiori

Milano, 4 nov. (Adnkronos) – Dopo il successo della scorsa edizione, domani, sabato 5 novembre, dalle 10 alle 17, torna a Milano 'Balconiamo 2022', che per la prima volta si svolgerà in piazza Frattini. L’iniziativa è ideata da Cia Agricoltori Milano in collaborazione con Asselor, l’associazione dei commercianti Lorenteggio-Foppa con il patrocinio dal Comune di Milano.

Per tutto il giorno, in piazza Frattini, sarà possibile ascoltare, dalla viva voce di esperti, agronomi e professionisti del verde, tanti consigli utili su come prendersi cura del proprio verde domestico, dalla scelta delle piante giuste alla corretta esposizione e alla quantità di acqua. Necessarie nozioni fondamentali per garantire una lunga vita alle piante, specialmente in contesti urbani.

L'appuntamento, rivolto ai cittadini di ogni età, ha l’obiettivo di promuovere la cura e il riconoscimento delle piante e dei fiori, oltre a proporre una nuova estetica della città poiché ogni balcone, davanzale o terrazzo fiorito contribuisce a rendere Milano più bella e colorata oltre a incrementarne la biodiversità presente in ogni quartiere.

"Grazie a iniziative come questa che vedono insieme le persone, l’Amministrazione, l’associazione dei commercianti di quartiere e gli agricoltori, diamo vita ad un nuovo modo di valorizzare i nostri quartieri attraverso momenti di condivisione di buone pratiche", spiega l’assessora all’Ambiente e Verde, Elena Grandi. Si tratta di "un appuntamento che vorremmo riuscisse a comunicare l’importanza del prendersi cura del verde, a cominciare da quello dei propri balconi e davanzali: un modo di contribuire, anche con piccoli gesti quotidiani, a rendere Milano più verde e più bella".