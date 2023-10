Milano: Ampi celebra trentennale con un tour sul 'tram della dolcezza'

Milano, 6 ott. (Adnkronos) – Per la prima volta Ampi- Accademia Maestri Pasticceri Italiani incontra il pubblico milanese con un’iniziativa speciale: il 'Tram della Dolcezza'. Il 9 ottobre gli accademici saranno protagonisti di un goloso tour a bordo di un tram brandizzato che li porterà ad offrire in anteprima il 'dolce Accademia', creato appositamente per celebrare i 30 anni di Ampi. Ad ogni fermata, scenderanno dal tram per incontrare il pubblico e distribuire una limited edition del cake da viaggio, morbido e profumato alle mandorle e agrumi canditi (arancia, limone e mandarino).

L’iniziativa si svolge nell’ambito della due giorni del XXVII simposio pubblico Ampi e ha l'obiettivo di trasmettere i valori che ispirano l'Accademia, quali qualità, passione, artigianalità e innovazione, dedizione al lavoro, fare squadra, sempre nel rispetto della tradizione, ma con uno sguardo al futuro.

Il 'tour della dolcezza' di Ampi prevede una serie di tappe nel centro cittadino di Milano e si concluderà in Piazza Duomo per una foto celebrativa di gruppo, una passeggiata in Galleria Vittorio Emanuele II e un’ultima sosta durante la Golden Hour. Le tappe saranno in: Via Cesare Cantù alle 12, Piazza Fontana alle 12.45, Piazzale Stazione Genova alle 13.45, Piazza Fontana ore 14.45, Via Cesare Cantù alle ore 15.30 e Piazza Fontana alle 16.15.