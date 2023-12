Milano: Andy Warhol, Maria Callas e la pista di ghiaccio, piazza Città di Lombardia sold out

Milano, 2 dic.(Adnkronos) - Tutto esaurito oggi a Milano per l'avvio di 'Insieme è Natale a Palazzo Lombardia', il programma di eventi organizzati fino al 7 gennaio nella piazza della Regione in occasione del periodo natalizio.La pista coperta per pattinare sul ghiaccio pi&ugra...

Milano, 2 dic.(Adnkronos) – Tutto esaurito oggi a Milano per l'avvio di 'Insieme è Natale a Palazzo Lombardia', il programma di eventi organizzati fino al 7 gennaio nella piazza della Regione in occasione del periodo natalizio.

La pista coperta per pattinare sul ghiaccio più grande di Milano si è confermata l'attrazione vincente, con bambini, ragazzi e adulti che si sono alternati sul ghiaccio in continuazione. Successo anche per 'Natale Pop a Palazzo Lombardia', la mostra ad ingresso gratuito con opere di Andy Warhol, Gomor e altri importanti artisti in un contesto coloratissimo dedicato alla pop art e insieme agli imperdibili disegni di Walt Disney.

E sold out, infine, anche per 'Maria Callas, la Divina. Cent’anni dalla nascita di una divinità', evento organizzato all'auditorium Testori dal Centro ellenico di cultura-comunità ellenica di Milano e dall'ambasciata della Grecia a Roma, in collaborazione con Regione Lombardia.