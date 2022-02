(Adnkronos) – Secondo Cenati "questi frequenti episodi denunciano una pericolosa rimozione della Memoria, della conoscenza storica, delle tragedie provocate dal nazifascismo in Europa e nel nostro Paese".

"Chi decide di non vaccinarsi non può essere paragonato a chi partecipò alla Resistenza, facendo una scelta coraggiosa: quella di combattere le nefandezze del nazifascismo, per la Libertà di tutti noi", conclude il presidente dell'Anpi provinciale di Milano.