L'incidente in cui un'anziana donna di 74 anni è stata travolta e uccisa da un taxy è avvenuto a Milano, in viale Forlanini.

Un tragedia ha svegliato la città metrpolitana di Milano questa mattina, 6 agosto 2022. Una donna anziana è stata presa in pieno da un taxy mentre attraversava la strada e purtroppo non ce l’ha fatta.

Milano, anziana travolta e uccisa da un taxy

Come si apprende da Milano Today, il tragico incidente è avvenuto in viale Forlanini prima delle 6.00. La donna, una 74enne milanese, stava attraversando sulle strisce pedonali quando improvvisamente un taxy l’ha colpita in pieno quasi non accorgendosi che le si trovasse sulla strada. Il tassista non è scappato, anzi è stato il primo a prestare soccorso all’anziana e a chiamare il 118.

I soccorsi e le condizioni del tassista

La situazione non era grave ma disperata, tanto da mandare sul luogo del sinistro un’autoambulanza ed un’automedica in codice rosso. Nonostante i vari tentativi di rianimazione per la donna era già troppo tardi ed è deceduta. In viale Forlanini, direzione aereporto, si sono precipitate anche le forze dell’ordine per indagare. Il conducente del taxy al momento è sotto choc ed è stato sottoposto ad esami etilometrici per vedere se fosse sobrio mentre era al volante.