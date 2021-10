Milano: anziana trovata morta in casa, colpita con ferro da stiro

Milano, 29 ott. (Adnkronos) – E' molto probabile che sia stata uccisa la donna di 90 anni trovata morta in casa, a Milano, in via Ponte Seveso, dove questo pomeriggio si era verificato un principio di incendio. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, la donna potrebbe essere stata colpita alla testa da un ferro da stiro trovato a pochi passi da lei.

Chi l'ha uccisa potrebbe aver appiccato subito dopo il fuoco, che ha riempito la casa di fuliggine e impedito per un po' anche il lavoro della scientifica.

La donna è una vedova senza figli e al momento non c'è una pista precisa da seguire. La polizia comincerà presto a visionare il contenuto di alcune telecamere sulla strada per individuare chi ha avuto accesso alla casa.