Milano, 26 apr. (Adnkronos) - La Polizia di Stato è intervenuta la notte scorsa in via dei Panigarola 8 a Milano per l’omicidio in casa di un uomo di 69 anni attinto da alcune coltellate.Gli agenti della Squadra Mobile milanese stanno conducendo le indagini per comprendere dinamiche e r...