Milano, apre Centro prelievi Humanitas Medical Care Bresso

Milano, 7 giu. (Adnkronos Salute) – All'Humanitas Medical Care di Bresso è attivo anche un nuovo Centro prelievi in convenzione con il Servizio sanitario nazionale: oltre 1.500 tipologie di analisi e approfondimenti – informa una nota – con risultati rapidi, consultabili anche online sul portale www.humanitasconte.it o tramite la App 'Humanitas con Te'.

Tra i servizi a disposizione anche i 'CheckLab', esami preventivi di controllo studiati dagli specialisti Humanitas per monitorare lo stato di salute, valutare fattori di rischio o gestire patologie già note. E poi prestazioni di diagnostica Covid-19: test sierologici per misurare il livello di anticorpi IgG anti-coronavirus Sars-CoV2, tamponi molecolari per la diagnosi di infezione.

Il nuovo Centro prelievi è aperto dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10, e il sabato dalle 7 alle 10.30.

Informazioni e prenotazioni al numero di telefono 02-82243838 o all'indirizzo email bresso@mc.humanitas.it.

L'ingresso – sottolineano da Humanitas – è consentito solo con mascherina e il percorso è strutturato in modo da evitare assembramenti e garantire il distanziamento sociale con apposita segnaletica orizzontale e verticale. Il paziente viene accolto dal personale del checkpoint per la misurazione della temperatura e la disinfezione delle mani. Humanitas effettua una sistematica pulizia e sanificazione degli ambienti e delle apparecchiature.