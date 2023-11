Milano: Arco della Pace, idropulizia non è sufficiente, interverrà soprintendenza

Milano, 16 nov. (Adnkronos) – "Purtroppo in seguito ad un’analisi più approfondita e al sopralluogo avvenuto nel pomeriggio di oggi all’Arco della Pace, a cui hanno partecipato gli uffici della soprintendenza della Città metropolitana di Milano e i tecnici del Nuir del Comune di Milano, è emersa la necessità di un accurato intervento di restauro per rimuovere la vernice dalle superfici del monumento". Lo rende noto il Comune di Milano che, dopo il blitz di ieri da parte di alcuni attivisti di Ultima Generazione che hanno imbrattato con vernice arancione il monumento, spiega: "Contrariamente ad alcune prime valutazioni non sarà quindi possibile procedere con un semplice intervento di idropulizia. Come previsto sarà la soprintendenza di Milano a gestire le operazioni di pulizia e restauro dell’Arco della Pace.