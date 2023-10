Milano: attivisti Ultima Generazione bloccano traffico nei pressi del Mico, 17 in questura

Milano, 16 ott. (Adnkronos) – Questa mattina 17 attivisti di Ultima Generazione sono tornati a manifestare bloccando il traffico a Milano. E' accaduto intorno alle 8.45 tra viale Ludovico Scarampo e viale Eginardo, nei pressi del centro congressuale Mico. Il gruppo ha occupato la sede stradale srotolando uno striscione con la scritta 'Fondo riparazione' per chiedere "un fondo da 20 miliardi di euro per riparare i danni subiti dai cittadini a causa degli eventi meteorologici estremi (alluvioni, grandinate, incendi, siccità e così via) dovuti allo stravolgimento climatico provocato dall’uso dei combustibili fossili".

Il traffico è andato subito in tilt, provocando numerose proteste da parte degli automobilisti; alcuni di essi hanno tentato di dissuadere i manifestanti avanzando verso di loro con le auto, altri li hanno insultati, altri ancora hanno cercato di spostarli spintonandoli.

Il blocco è durato fino alle 9.20 quando sono arrivate le forze dell'ordine che hanno sgomberato le carreggiate. Gli attivisti sono stati portati a bordo strada; alcuni di loro sono stati perquisiti, quindi sono stati tutti portati in questura.