Milano: aveva sfregiato fidanzata ex, evade da domiciliari. Scatta braccialetto elettronico

Milano, 15 nov. (Adnkronos) - Era finita agli arresti domiciliari la scorsa estate, dopo aver sfregiato una ragazza che aveva stretto una relazione sentimentale con il suo ex compagno, ma proprio non ce la faceva a resistere ed è evasa più volte. Per questo per lei è scattato l&...

Milano, 15 nov. (Adnkronos) – Era finita agli arresti domiciliari la scorsa estate, dopo aver sfregiato una ragazza che aveva stretto una relazione sentimentale con il suo ex compagno, ma proprio non ce la faceva a resistere ed è evasa più volte. Per questo per lei è scattato l'obbligo del braccialetto elettronico. E' accaduto a una 21enne di Vimodrone, nel milanese.

I carabinieri della locale stazione, a suo carico, hanno dato esecuzione ad un provvedimento cautelare per atti persecutori e lesioni aggravate, emesso su richiesta della procura della Repubblica di Monza. La ragazza è, infatti, ritenuta responsabile di aver più volte molestato, la scorsa estate, una 30enne che aveva intrapreso una relazione sentimentale con il suo ex compagno.

In una circostanza l'aveva dapprima aggredita colpendola alla testa con una bottiglia di vetro, poi le aveva sferrato diversi fendenti con un taglierino sul corpo e sul viso. In un’altra occasione, dopo averla vista in strada a bordo di una bicicletta, si era accostata con l'auto e l'aveva spinta violentemente facendola finire fuori strada. Nei giorni scorsi, poi, era stata sorpresa, di notte, a bordo di un furgone, nascosta nel vano posteriore. E per questo era stata arrestata per evasione. A seguito della convalida, è stata quindi nuovamente sottoposta agli arresti domiciliari, ma questa volta con l'applicazione del braccialetto elettronico.

Nel frattempo, i carabinieri hanno dato esecuzione anche ad un secondo provvedimento cautelare, emesso a carico del compagno convivente della 21enne. L'uomo, un ragazzo di 26 anni italiano, è accusato di essere responsabile di una estorsione ai danni di un 52enne di Vimodrone.

Lo scorso mese di ottobre, il 26enne si era presentato a casa dell'uomo perché si era rifiutato di assumere la compagna come collaboratrice domestica; quindi lo avrebbe minacciato costringendolo prima a consegnargli una somma di 6.000 euro e poi a cedergli la sua autovettura, obbligandolo anche a versare l’importo di 590 euro per il passaggio di proprietà. Anche per lui è scattato l'arresto.