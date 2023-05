Milano: Baldassarre (Lega), ‘fiera dell’utero in affitto, che dicono Schlein e Sala?’

Roma, 10 mag. – (Adnkronos) – “La storia si ripete due volte, la seconda come farsa. L'anno scorso riuscimmo a fermarla, ma quest'anno torna la 'fiera dell'utero in affitto' a Milano, eufemisticamente ribattezzata ‘Wish for a baby’. Leggo che si indignano anche alcuni politici del Pd, peccato che si tratti di una vera e propria farsa, dato che la segretaria Schlein è assolutamente a favore di tale incivile pratica. Che dice Schlein? Sarei proprio curiosa di sentire una presa di posizione ufficiale, anche del sindaco Sala, che ovviamente non arriverà”. Così in una nota Simona Baldassarre, responsabile del Dipartimento Famiglia della Lega. “Ai tanti che giustamente inorridiscono per la 'fiera', posso solo dire di distinguere fra chi veramente difende il corpo delle donne e i bimbi, e la sinistra, che legittima questo mercimonio. A chi tifa per la maternità surrogata, rispondiamo noi della Lega – sottolinea – con una grande mobilitazione, domenica prossima, in occasione della Festa della Mamma, per raccogliere le firme contro l'utero in affitto e renderlo reato universale".