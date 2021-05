Milano: bando 'reinventing cities', Comune aggiudica a Mo.Le.Co.La. sito nodo Bovisa

Milano, 31 mag. (Adnkronos) – Nell’ambito del bando internazionale 'Reinventing cities', per il nodo Bovisa, il Comune di Milano d’intesa con Ferrovienord, proprietaria di parte delle aree ricadenti nell’ambito del sito, ha nominato vincitore e ha aggiudicato in via definitiva il sito al team Mo.Le.Co.La.

Il team è composto da Hines Italy Re, che riveste il ruolo di investitore e rappresentante, da Park associati, Habitech, Esa engineering, Bollinger+Grohmann, Mobility in chain, Greencure, Istituto per la ricerca sociale (Irs), Schneider electric, A2a – Calore e servizi, Wood Beton e Ammlex.

"Mo.LeCo.La ha presentato un progetto molto interessante, che rigenererà un’area inquinata e inutilizzata da moltissimo tempo, ricucendo i due lati della Bovisa separati dalla ferrovia e creando nuovi servizi strategici, verde, spazi pubblici e collegamenti ciclopedonali -dichiara l’assessore all’Urbanistica Pierfrancesco Maran-.

L’aggiudicazione definitiva ci consente di procedere insieme all’operatore alla puntuale definizione di tutti i servizi da insediare nei piani terra degli edifici, a beneficio non solo degli studenti ma di tutta la comunità del quartiere".

Il progetto prevede la creazione di un nuovo distretto nel cuore della Bovisa, un laboratorio urbano per la mobilità sostenibile con alloggi a prezzi accessibili per giovani e studenti, in sinergia con il campus universitario del Politecnico.

Ferrovienord ha chiesto di procedere alla "verifica di congruità economica", secondo quanto già previsto dalla procedura di gara, rispetto allo sviluppo previsto nelle aree di sua proprietà.