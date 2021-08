Milano: Bernardo, 'con me 600 nuovi agenti polizia locale e vigile di quartiere'

Milano, 11 ago. (Adnkronos) – Se eletto come sindaco di Milano, Luca Bernardo ha intenzione di assumere 600 agenti di polizia locale. Lo fa sapere lui, riportando la classifica del Sole 24 Ore sulla sicurezza nella città di Milano, che è "prima in Italia per insicurezza con quasi 220 mila denunce nell’ultimo anno: 600 al giorno e prima per furti, in generale".

In questo campo, Sala, dice, "è medaglia d’oro e d’argento, e la differenza con l’ultimo anno di amministrazione di centrodestra, è abissale".

Nel programma di Bernardo, candidato del centrodestra, "c’è la rapida assunzione di almeno 600 agenti di polizia locale: Sala, dopo 5 anni di tempo, in campagna elettorale ne annuncia 500, lodevole iniziativa, peccato che la città stia ancora aspettando parte di quelli promessi dal suo predecessore Pisapia. Rispetto all’organico presente con l’amministrazione Albertini, inoltre, ci sono 400 agenti in meno.

Appena saremo a Palazzo Marino istituiremo un nucleo di Polizia Locale in servizio sui mezzi e le linee Atm, con una presenza fissa sulle tratte più esposte alla criminalità, come la 90-91".

Intenzione di Bernardo è anche quella di reintrodurre il vigile di quartiere, "figura che dà sicurezza anche psicologica alle persone più anziane. Potenzieremo i servizi contro la violenza su donne e minori e sensibilizzeremo a tappeto la cittadinanza sulle truffe, anche informatiche, sempre più in aumento.

La polizia locale avrà un ruolo fondamentale nello sgombero degli insediamenti abusivi e il controllo dei minori. Sala ha avuto un intero mandato, ma ha preferito la televisione e i social".