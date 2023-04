Milano: bimba morta in cassonetto nata da poche ore, era visibile e avvolta da felpa (2)

(Adnkronos) - Dai primi riscontri medico legali non ci sono segni di violenza sul corpo della neonata che è stata come "adagiata", quasi a volere che fosse presto trovata. Le ricerche della squadra Mobile puntano anche sugli ospedali, per vedere se la neo mamma possa dover ricorrere...

(Adnkronos) – Dai primi riscontri medico legali non ci sono segni di violenza sul corpo della neonata che è stata come "adagiata", quasi a volere che fosse presto trovata. Le ricerche della squadra Mobile puntano anche sugli ospedali, per vedere se la neo mamma possa dover ricorrere a delle cure per problemi legati al post parto, ma è dalle telecamere che gli inquirenti si aspettano di dare un volto a chi – forse spaventata – ha lasciato la neonata nel cassonetto della Caritas.