Un bambino di 5 anni stava giocando con la sua bicicletta quando ha investito accidentalmente un’anziana donna, che è deceduta. Il padre è accusato di omicidio colposo.

LEGGI ANCHE: Insegnante investe ciclista e lo uccide ma va al lavoro come se nulla fosse stato

Milano, bimbo di 5 anni in bicicletta investe e uccide un’anziana

Un bambino di 5 anni ha investito accidentalmente una donna di 87 anni mentre stava giocando con la sua bicicletta. L’anziana è caduta a terra, battendo la testa, ed è morta. Il padre è stato accusato di omicidio colposo. Secondo le sue dichiarazioni, stava insegnando al figlio ad andare in bicicletta senza rotelle. L’incertezza del piccolo nei movimenti lo ha portato a dirigersi verso due signore anziane che stavano passeggiando. Il bambino ha perso il controllo del mezzo e, anche se non andava ad alta velocità, ha urtato la signora. Subito le condizioni della donna non sembravano gravi e il padre del bambino ha insistito per chiamare un’ambulanza. In seguito la situazione si è aggravata. La donna ha perso conoscenza ed è morta dopo il ricovero.

Il padre indagato per omicidio colposo

Il padre del bambino è stato indagato per omicidio colposo. Potrà scegliere il patteggiamento, con una riduzione di un terzo della pena e il beneficio della sospensione condizionale. In sede civile, potrebbe già subire una pesante condanna con un risarcimento stimato intorno ai 200mila euro.