Milano: bodyguard aggrediscono cliente, sospesa licenza per 15 giorni a discoteca

Milano, 7 dic.(Adnkronos) – Il questore di Milano Giuseppe Petronzi ha decretato la sospensione per 15 giorni della licenza per la conduzione di un locale a Legnano, nell'hinterland milanese.

Gli agenti del commissariato Legnano, nel pomeriggio di ieri, hanno notificato la sospensione al responsabile dell’attività in quanto, lo scorso ottobre, nei pressi della discoteca un cliente era stato aggredito da due addetti alla sicurezza. Sul posto i poliziotti di via Gilardelli avevano notato un’ambulanza con personale sanitario intento a soccorrere un giovane con una ferita al volto e semicosciente, che è stato trasportato in codice giallo presso l’ospedale più vicino per poi essere dimesso con 10 giorni di prognosi.

A seguito di indagini, i due addetti alla sicurezza sono poi risultati essere i responsabili dell’aggressione ai danni del giovane che, in fase di denuncia, ha riferito di essere stato inizialmente allontanato dal locale dai due, dopo aver avuto una discussione con delle ragazze conosciute poco prima all’interno della discoteca. Successivamente era stato raggiunto e aggredito dagli stessi, che tra l'altro sono risultati avere precedenti di polizia specifici. Uno dei due, inoltre, non era in possesso della licenza del prefetto per prestare opere di vigilanza. Così entrambi i bodyguard sono stati denunciati alla competente autorità giudiziaria per lesioni personali in concorso.

Inoltre il locale è risultato essere destinatario, con una gestione diversa, di due precedenti decreti di sospensione ad aprile 2022 per 10 giorni e febbraio 2023 per 15 giorni, entrambe per analoghe problematiche.