Milano: Boldrini (Pd), 'parole La Russa incompatibili con figura presidente Senato'

Roma, 17 lug. (Adnkronos) – "Penso che sia vergognoso quello che ha fatto il presidente del Senato La Russa dopo che ha visto questa ragazza in casa e, invece di capire come sono andate le cose e quindi di prendere le distanze da tutto quello che poteva essere accaduto, ha preso le difese del figlio e ha squalificato la ragazza, ha cercato di umiliarla, per altro creando un danno anche al figlio stesso. Se la ragazza, infatti, era effettivamente drogata è un'aggravante, facendo l'avvocato non ha fatto un gran servizio al figlio. Comunque sia, quel modo di pensare, che è sempre colpa della vittima è proprio quello che è alla base della violenza, ed è per questo che noi combattiamo ogni forma di pregiudizio. Quando, poi, a mettere in atto quel giudizio è la seconda carica dello Stato, io lo trovo insopportabile e incompatibile con la carica stessa". Lo ha detto Laura Boldrini, deputata del Partito democratico, a margine del flash mob organizzato dall'Intergruppo donne Camera e Differenza donna a Piazza Montecitorio, in merito alle parole del presidente del Senato, Ignazio La Russa, dopo le accuse e la denuncia per violenza sessuale presentate da una 22enne nei confronti del figlio.

"La verità deve essere accertata, ma non si può dire che 'ho sentito mio figlio e non ci sono problemi dal punto di vista penale', perché tu non sei un magistrato, tu sei il padre e come tale ti devi astenere dal giudizio, tanto più quando sei la seconda carica dello Stato. Che messaggio mandi: che è sempre colpa delle donne?", si chiede l'ex presidente della Camera, che poi conclude dicendo che "non è accettabile".