Milano: Bonetti (Iv), 'inaccettabile dubitare di denuncia donna, è subcultura di prevaricazione'

Roma, 9 lug (Adnkronos) – "Non è accettabile dubitare della denuncia di una violenza subita puntando il dito contro le donne o i tempi della denuncia stessa. Ancor più grave è che quelle parole vengano da una carica istituzionale". Lo scrive su Twitter Elena Bonetti, di Italia viva.

"Le donne devono sapere di avere al proprio fianco un Paese disposto a credere loro anche se la denuncia arriva a distanza di tempo dalla violenza subita. Una donna deve essere libera in qualsiasi momento di decidere di non avere un rapporto -aggiunge-. Ragionamenti come 'mi aveva fatto capire che…' sono il frutto di una subcultura di prevaricazione del maschile sul femminile che è del tutto estranea alla nostra democrazia".