Milano: Calderoli, 'cordoglio per vittime tragedie di Assago e Asso

Milano, 28 ott. (Adnkronos) – "Esprimo il mio cordoglio per le vittime delle tragedie avvenute ieri in Lombardia, ad Assago e ad Asso, e una preghiera per le persone ferite e per tutte quelle coinvolte in queste due tragiche vicende". Lo dichiara il ministro degli Affari regionali e delle Autonomie, Roberto Calderoli, riferendosi all'aggressione di sei persone da parte di un 46enne con problemi psichici, avvenuta ieri sera al centro commerciale Milanofiori di Assago e all'uccisione del comandante della stazione dei carabinieri del comune comasco di Asso da parte di un brigadiere.