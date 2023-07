Milano: Calenda, 'su figli La Russa indecoroso tritacarne, basta voyeurismo'

Roma, 9 lug (Adnkronos) - "Continua anche oggi sui giornali la descrizione dei figli di La Russa come se fossero una via di mezzo tra gioventù bruciata e arancia meccanica. Sarebbe il caso di fermarsi. Criticare le sparate del padre è doveroso. Proteggere la ragazza che ha denunci...

Roma, 9 lug (Adnkronos) – "Continua anche oggi sui giornali la descrizione dei figli di La Russa come se fossero una via di mezzo tra gioventù bruciata e arancia meccanica. Sarebbe il caso di fermarsi. Criticare le sparate del padre è doveroso. Proteggere la ragazza che ha denunciato anche. Ma mettere questi ragazzi nel tritacarne non è decoroso. La magistratura sta indagando sulla denuncia per violenza. Quanto pagano i La Russa per andare nei club non è materia politica e neppure giudiziaria. È voyeurismo". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda.