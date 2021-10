Milano: candidato sindaco Paragone, 'dopo cinque anni avrete più soldi in tasca'**

Milano, ott. (Adnkronos) – ''Sarà cambiato che per la prima volta avrete soldi in tasca. Perchè vi tolgo l'area b e l'area c, perchè i parcheggi blu saranno portati alla normalità. Perchè farò di tutto perchè le tasse locali siano delle tasse eque.

Quindi la mia scommessa sarà quella di riportare il potere d'acquisto delle famiglie nella giusta dimensione, in poche parole avere più soldi in tasca''. Lo ha detto il candidato del comitato Milano Paragone al confronto tra i 13 candidati sindaco di Milano realizzato dall'Adnkronos, https://www.adnkronos.com/speciali/elezioni_milano/ rispondendo alla domanda su come sarà la città tra cinque anni se diventerà sindaco.