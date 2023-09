Milano capitale della danza grazie a Roberto Bolle e OnDance 2023

Milano, 8 set. (askanews) – Milano ama la danza e Roberto Bolle; l’edizione di OnDance 2023, fino al 10 settembre, è già destinata a battere tutti i record, con tanti appuntamenti.

“Questa è un’edizione speciale – ha detto Bolle – perchè siamo in piazza Duomo, il cuore della città, abbiamo una grande pedana con gli spalti per assistere a tutte le open class per quattro giorni gratuite per tutti e serate danzanti in piazza Duomo”.

Un’onda di gioiosa danza che travolge la città ma che arriva in tutta Italia. “Cerchiamo di ampliare il più possibile il nostro pubblico – ha aggiunto la star – siamo sempre in diretta sui social di OnDance, saremo in diretta su Rai 1 con il ballo in bianco, cerchiamo di raggiungere un pubblico sempre diverso, che può avvicinarsi alla danza”.

Lezioni gratuite e aperte ad aspiranti ballerini dai 12 ai 99 anni, non solo classica, perchè la danza ha tanti volti. “Tutti possono ballare – ha concluso Bolle – e noi con OnDance lo dimostriamo. Ci sono tante classi diverse, ne abbiamo aggiunte ancora di più; dalla danza-storia a heels dance, il tango, flamenco, hip-hop, charleston, c’è veramente di tutto. L’importante è avviciarsi alla danza e non aver paura. La danza fa bene al corpo e all’anima, l’invito è venire e godere della bellezza della danza, è veramente qualcosa di speciale che da un beneficio reale, quindi… viva la danza”.