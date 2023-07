Milano: Capone (Ugl), 'anno importante per rilanciare intero settore produttivo'

Milano, 5 lug. (Adnkronos) - "Il 2023 per la Città metropolitana di Milano è un anno importante per rilanciare l'intero settore produttivo. I primi mesi, come emerge dai dati della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, si sono chiusi positivamente per l’atti...

Milano, 5 lug. (Adnkronos) – "Il 2023 per la Città metropolitana di Milano è un anno importante per rilanciare l'intero settore produttivo. I primi mesi, come emerge dai dati della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, si sono chiusi positivamente per l’attività industriale e sul piano produttivo si registra un incremento dei volumi della manifattura della Città metropolitana milanese, che si pone in controtendenza rispetto alla dinamica stagnante registrata nel territorio regionale". Lo afferma il segretario generale dell'Ugl, Paolo Capone, in un intervento a Milano.

"Anche il commercio dimostra vitalità, con un buon trend di crescita del fatturato. Da tenere presente, però, che le maggiori criticità sia per il commercio milanese che per quello lombardo derivano dal comparto alimentare. Segnali di rallentamento, invece, si registrano sul fronte dell’artigianato manifatturiero, con una performance peggiore rispetto all’artigianato dell’intera Regione Lombardia" aggiunge.

"L'Ugl è molto attenta alle dinamiche del territorio milanese e non farà mancare il proprio contributo per sostenere chi opera nei diversi settori produttivi, a sostegno dei lavoratori, dei loro diritti, per risolvere in maniera concreta le difficoltà che ogni giorno ci manifestano" conclude.