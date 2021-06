Milano, 12 giu. (Adnkronos) – Un uomo di 55 anni è stato trovato dai carabinieri di Milano agonizzante in auto, con ferite da taglio. L'intervento è del pomeriggio: l'uomo si trovava in via Amantea, angolo via Quinto Romano. Trasportato in codice rosso all’Ospedale San Carlo, è morto.

Sono in corso le indagini: l'ipotesi è quella di omicidio.