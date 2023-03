Milano: Cgil, 'solidarietà ad Anpi per lo striscione, neofascismo è minaccia attuale'

Milano, 17 mar. (Adnkronos) – La Camera del Lavoro metropolitana di Milano esprime la sua solidarietà dopo il vile atto di vandalismo perpetrato nella notte con lo striscione contro l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, posto nei pressi della Casa della Memoria di Milano: "Questo atto -si legge nella nota inviata dalla Cgil- dimostra ancora una volta che il neofascismo non è solo un fenomeno storico, ma una minaccia ancora attuale per la nostra democrazia e per la memoria storica del nostro Paese".

"La Camera del Lavoro metropolitana di Milano condanna fermamente l'azione del Blocco Studentesco e di tutte le organizzazioni che promuovono ideologie razziste, xenofobe e fasciste -prosegue la nota-. Riteniamo che questi comportamenti vadano contrastati con ogni mezzo possibile e con l'impegno costante per la difesa dei diritti e delle libertà fondamentali".

La Casa della Memoria è "un luogo simbolico della lotta contro il fascismo e la dittatura, un punto di riferimento per la difesa dei valori della Resistenza e della democrazia. La presenza di uno striscione contro l'Anpi nei suoi pressi rappresenta un'offesa non solo per l'associazione, ma per tutte le donne e gli uomini che hanno lottato per la libertà e la giustizia nel nostro Paese".