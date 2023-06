Quello capitato nel pomeriggio di ieri, lunedì 26 Giugno, a Milano è solo l’ennesimo incidente che ha visto coinvolto un ciclista avvenuto sulle strade italiane negli ultimi giorni. Il 45enne alla guida del mezzo a due ruote è stato travolto da un’automobile lungo Viale Monza.

Milano, ciclista 45enne investito in Viale Monza: è gravissimo

Secondo quanto riportato da ‘MilanoToday’, l’incidente sarebbe avvenuto lungo viale Monza, all’altezza di un incrocio regolato da un semaforo. Il ciclista stava procedendo verso la periferia, quando è stato colpito da un’automobile che, invece, si stava spostando verso il centro della città. Al momento non si conoscono i dettagli della dinamica del sinitro e non è chiaro quale dei due mezzi non abbia rispettato la precedenza. Alcuni testimoni hanno spiegato che su quella via, ieri, molti semafori fossero lampeggianti, ma non sembra essere questo il caso del semaforo posizionato sull’incrocio interessato.

Le condizioni di salute del ciclista

L’uomo, dopo lo scontro con l’automobile, è finito a terra ed è stato soccorso dai medici del 118 arrivati sul posto. I sanitari lo hanno accompagnato al Niguarda, ospedale in cui l’uomo è ancora ricoverato in gravissime condizioni di salute. Il ciclista è già stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.