Milano, ciclista investito e ucciso da un tir in via Comasina

Ancora una morte su strada a Milano forse innescata dal famigerato “angolo morto” che impedisce la visuale, con un ciclista investito e ucciso da un tir in via Comasina. Da quanto si apprende purtroppo la vittima è stata trascinata per centinaia di metri dal mezzo guidato da un 55enne, coetaneo della persona che aveva investito.

Ciclista investito e ucciso da un tir

Tutto è accaduto intorno alle 10.40 di oggi, lunedì 8 maggio, con la vittima che non è stata ancora identificata. Si sa solo che era un 55enne di origine cinese e che è stato travolto mentre era in bicicletta da un autoarticolato in via Comasina, nella periferia nord. L’uomo è stato soccorso e condotto in condizioni gravissime al pronto soccorso del Niguarda ma è deceduto pochi minuti dopo il ricovero. Sul posto, oltre ai soccorritori di Areu, sono giunte anche le pattuglie della polizia locale.

Conducente negativo ai test su alcol e droga

Agli agenti toccheranno gli accertamenti sulla dinamica del sinistro. Purtroppo il ciclista è stato trascinato per alcune centinaia di metri prima che l’autoarticolato fermasse la sua corsa. Alla guida del mezzo un italiano di 55 anni negativo ai test per alcol e droga. Pare che il tir abbia svoltato a destra in via Novate, travolgendo il ciclista. Una dinamica simile solo poche settimana fa aveva portato ad altri due decessi simili in cui erano morte due donne, in piazzale Loreto ed in corso di Porta Vittoria.