Milano: Comazzi, 'complimenti e buon lavoro a De Chirico'

Milano, 20 ott. (Adnkronos) – “Complimenti e buon lavoro ad Alessandro De Chirico, designato capogruppo di Forza Italia in Comune. Sono certo che la sua esperienza, accumulata dopo anni di duro lavoro nell’aula di Palazzo Marino, sarà un valore aggiunto per Forza Italia e per tutta l’opposizione di centrodestra".

Lo dice Gianluca Comazzi, consigliere comunale e capogruppo di Fi in Regione Lombardia.

"Abbiamo optato per un sistema a rotazione: Alessandro guiderà il gruppo fino a metà mandato, per poi passare la torcia a Marco Bestetti, che candidiamo anche alla vice presidenza del Consiglio comunale. A differenza di quanto avviene altrove il nostro obiettivo è valorizzare ogni singolo consigliere eletto, garantendo a tutti un percorso di crescita all’interno delle istituzioni. Sono certo – conclude – che a partire da domani Alessandro ricoprirà il ruolo di capogruppo nel migliore dei modi, con impegno e passione.

Un grazie anche a Cristina Rossello, che con grande equilibrio è sempre stata vicina al gruppo".