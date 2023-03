Milano: Comune, 'in caso bimbi noi subito parte attiva, pronto sostegno psicologico'

Milano, 31 mar. (Adnkronos) – In merito alla notizia dell'arresto di un insegnante di religione accusato di violenza sessuale nei confronti di minori, il Comune di Milano esprime la "massima vicinanza" alle famiglie, "rassicurando sulla tempestività dell'intervento" da parte di tutte le strutture comunali e sulla "massima collaborazione offerta" alle autorità inquirenti. In una nota, Palazzo Marino precisa che "sono state repentine le segnalazioni avviate dalle educatrici alla procura, così come l’azione del nucleo tutela donne e minori della polizia locale che, su delega della procura stessa, ha eseguito le indagini; cosa che ha consentito di intervenire in tempi rapidissimi".

"L’Amministrazione comunale -prosegue la nota- si è fatta parte attiva fin da subito per dare seguito alle segnalazioni pervenute e ritiene prioritario proseguire il proprio impegno per la tutela dei minori e per il supporto alle famiglie". Per questo "saranno assicurate le necessarie misure di sostegno anche psicologico, in collaborazione con Ats Milano e con professionisti e strutture competenti".

Quanto all’insegnante di religione, "assunto a tempo determinato e individuato nominativamente dal servizio per l'insegnamento della religione cattolica della Arcidiocesi di Milano per l'anno educativo 22/23", Palazzo Marino avverte che "una volta acquisite dalla procura le circostanze di reato, gli uffici comunali procederanno ad attivare anche i previsti provvedimenti disciplinari".