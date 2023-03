Milano: Comune pubblicherà nei prossimi giorni Piano Casa 2025

Milano, 11 mar. (Adnkronos) - Il Comune di Milano pubblicherà nei prossimi giorni, in vista del Forum dell’Abitare che si terrà a Base Milano dal 20 al 22 marzo, il nuovo documento di visione strategica-Piano Casa 2025 per gestire il caro-affitti, migliorare la qualità del...

Milano, 11 mar. (Adnkronos) – Il Comune di Milano pubblicherà nei prossimi giorni, in vista del Forum dell’Abitare che si terrà a Base Milano dal 20 al 22 marzo, il nuovo documento di visione strategica-Piano Casa 2025 per gestire il caro-affitti, migliorare la qualità della vita nei quartieri popolari, affrontare la questione degli affitti brevi e del costo degli immobili. Lo comunica in una nota Palazzo Marino.

Il Comune fa sapere che nel frattempo la giunta ha approvato tre progetti che anticipano la strategia per rispondere alla necessità di alloggi in città: 'Casa ai Lavoratori', 'Sostegno Affitti Natalità' e 'Move-In San Siro', misure che potranno interessare diverse fasce di popolazione a Milano. Con il primo, 'Casa ai Lavoratori', vengono assegnati al progetto i primi 300 appartamenti di proprietà comunale attualmente sfitti che saranno riservati in affitto a lavoratori con Isee fino a 26mila euro.

I nuovi inquilini si occuperanno della ristrutturazione che sarà in parte dedotta dai costi della locazione agevolata. In questo modo sarà possibile affittare i 300 appartamenti a circa metà del prezzo di mercato. Le case sono situate soprattutto nei quartieri Gallaratese, Niguarda e Barona. Dopo l’autorizzazione definitiva da parte di Regione Lombardia sarà possibile assegnare questi 300 appartamenti in modo particolare a lavoratori dei servizi essenziali e alle aziende pubbliche e private che decideranno di collaborare con il Comune di Milano. L’Amministrazione comunale punta nell’arco dei prossimi mesi a salire fino ad un totale di 2mila alloggi.

L’altra novità importante riguarda la delibera 'Sostegno Affitti Natalità' che prevede un contributo di 250 euro al mese per tre anni (3mila euro all’anno) alle famiglie under 35 residenti a Milano con un figlio nato nel 2023 e con Isee fino a 30mila euro. Si tratta del bonus alla natalità più alto attualmente presente in Italia a cui è stato destinato un fondo da 3 milioni di euro, precedentemente utilizzato con modalità una tantum.

Tra gli interventi deliberati dalla Giunta odierna c’è anche 'Move-in San Siro', legato al Programma innovativo della qualità dell’abitare (Pinqua). Si tratta della riqualificazione e razionalizzazione di unità immobiliari e parti comuni al quartiere San Siro che interesserà 75 appartamenti di proprietà comunale in via Paravia e altri 44 alloggi al quartiere San Siro di proprietà Aler (ancora da individuare) che saranno messi a disposizione del Comune di Milano per essere destinati a specifici progetti sociali.

"È necessario pensare soluzioni nuove per rispondere alle necessità dei tanti che cercano oggi un alloggio a Milano -spiega Pierfrancesco Maran, assessore alla Casa-. Con queste delibere interveniamo con una sperimentazione importante che ci permetterà di assegnare 2mila appartamenti ad altrettanti lavoratori, tra cui anche numerose persone impiegate nei servizi essenziali per Milano. Contestualmente, attraverso il 'Sostegno Affitti Natalità', organizziamo quello che ad oggi è il più alto supporto alla natalità presente nei comuni italiani. E nei prossimi giorni, infine, presenteremo il documento di visione strategica, Piano Casa 2025, che sarà discusso al Forum dell’Abitare in un confronto a cui è invitata tutta la cittadinanza".