Milano, contestato il presidente del Senato La Russa: "Fascista!"

Non si placano le polemiche nei confronti del Presidente del Senato, Ignazio La Russia. Dopo il “botta e risposta” a distanza con gli ecoattivisti, questa volta La Russa è stato oggetto di una contestazione isolata. Stando a quanto riporta il quotidiano “La Stampa”, la vicenda è avvenuta al Duomo di Milano, in occasione del concerto che è stato organizzato per i 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni.

Milano, contestato il presidente del Senato Ignazio La Russa

Poco prima che La Russa iniziasse il suo discorso d’apertura, un uomo ha urlato in particolare parole del tipo “Fascista”, mentre una seconda persona, una donna, ha invece a sua volta dichiarato: “Vai a casa”. Il presidente del Senato è riuscito ad ogni modo a concludere il suo intervento.

Agnese Casadei (Fridays for future): “La Russa? Un incosciente”

Nelle scorse ore la portavoce del movimento per la giustizia climatica di Fridays for future Italia, Agnese Casadei aveva riservato non poche critiche a La Russa in merito agli attacchi di quest’ultimo nei confronti degli attivisti di Ultima Generazione. Così in un’intervista a La Stampa:

“È un grande incosciente […] se la prende col presidente del Senato Ignazio La Russa per la sua richiesta ai ragazzi di Ultima generazione di dare una mano nei territori colpiti dall’alluvione”. Infine ha aggiunto: “A lui vorrei spiegare due cose. La prima è che ci sono tanti attivisti sul territorio che dal primo giorno stanno aiutando. La seconda è che è un grande incosciente: la Protezione civile sta dicendo a tutte le persone che abitano in altre città di non venire qui in questo momento perché la situazione è grave e rischierebbero di intralciare il loro lavoro”.