Milano: controlli in centro, quattro persone arrestate e sei indagate

Milano, 27 mag. (Adnkronos) – Quattro persone arrestate e sei indagate. E' il bilancio di una serie di servizi straordinari di prevenzione e controllo contro il degrado e la criminalità diffusa nel centro cittadino svolti nei due giorni scorsi dalla polizia di Stato, a Milano.

Il dispositivo predisposto dal questore Petronzi ha visto la partecipazione dei poliziotti del commissariato Centro, della squadra mobile, della polmetro e delle unità cinofile dell'ufficio prevenzione generale, del reparto prevenzione crimine Lombardia e, per la parte di competenza, degli agenti della polizia locale. Giovedì scorso, verso le 12.30 alla fermata Mm2 Centrale, gli agenti della polmetro hanno arrestato per tentata rapina aggravata in concorso due cittadine bosniache con precedenti di polizia di 20 e 28 anni; le due avevano tentato di rubare il portafoglio a un 45enne giapponese dopo averlo spinto nel vagone.

Un cittadino spagnolo di 25 anni e un 23enne peruviano, invece, sono stati arrestati in piazza Wagner: gli agenti hanno notato un’auto guidata da un uomo che seguiva due persone a piedi, che si aggiravano tra i dehors dei locali pubblici. Uno dei due uomini si è avvicinato al tavolino dove sedevano due donne e, dopo aver appoggiato la propria giacca su una sedia, ha rubato lo zainetto di una delle due, una signora milanese di 57 anni. Afferrato lo zaino, i due sono risaliti a bordo dell’auto e si sono allontanati dalla zona. Subito intervenuti, i poliziotti li hanno bloccati posizionando un’auto davanti e una dietro l’utilitaria. Una volta che gli agenti sono scesi, il conducente dell’utilitaria ha fatto una violenta improvvisa retromarcia impattando contro un’auto di servizio e colpendo alla gamba un poliziotto, quindi si è dato alla fuga dando vita ad un inseguimento ad alta velocità e contromano. L'auto è stata bloccata in via Sangiorgio: il 25enne alla guida e il 23enne che aveva fatto da palo al complice, riuscito a scappare, sono stati arrestati per rapina in concorso e danneggiamento.

In tutto sono 174 le persone che sono state sottoposte a controllo da parte dei poliziotti che hanno anche indagato 3 cittadini stranieri per violazione del Daspo urbano, attualmente in vigore nei loro confronti; un cittadino marocchino di 15 anni è stato indagato in stato di libertà per rapina in concorso: giovedì verso le ore 18.30 in via Cusani, insieme a un complice riuscito a scappare, ha avvicinato un giovane giapponese e, con la scusa di fare un selfie, gli ha strappato una collanina d’oro.

Due cittadine serbe, dimoranti presso un campo nomadi alle porte di Milano, sono state indagate ieri pomeriggio per tentato furto aggravato nei confronti di un milanese di 88 anni: le donne, poco prima delle ore 16, si aggiravano all’interno della Galleria Vittorio Emanuele e, notato l’uomo, lo hanno seguito per asportargli il portafogli. Lo hanno seguito persino in metropolitana; poi, una volta aperto il portone del suo palazzo, le due si sono introdotte. La reazione di una condomina ha sventato il colpo. Gli agenti della squadra mobile che avevano seguito i loro movimenti, le hanno bloccate rinvenendo due cacciavite, una chiave a pappagallo, un paio di forbici e un attrezzo utilizzato per agire sulle serrature dei portoni.

Infine due cittadine rumene, di cui una minorenne e tre cittadini algerini sono stati accompagnati in questura per la verifica della loro identità e della loro posizione sul territorio nazionale. La polizia ha, altresì, emesso otto ordini di allontanamento dal centro cittadino e comminato due sanzioni amministrative per il testo unico sugli stupefacenti. Negli ultimi 12 mesi sono stati 510 i provvedimenti emessi dalla questura di Milano, su istruttoria degli agenti della divisione anticrimine, nei confronti di persone responsabili di borseggi: 390 gli ordini di allontanamento, 92 i divieti di accesso alle aree urbane (di cui 44 aggravati), 10 i fogli di via obbligatorio da Milano, 18 gli avvisi orali e 7 le sorveglianze speciali proposte ed emesse dal tribunale di Milano – sezione misure di prevenzione.