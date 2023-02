Milano: controlli interforze in area Stazione Centrale, 1 arresto e 20 denunce

Milano: controlli interforze in area Stazione Centrale, 1 arresto e 20 denunce

Milano: controlli interforze in area Stazione Centrale, 1 arresto e 20 denunce

Milano, 7 feb. (Adnkronos) - Un arresto e 20 denunce. E' il bilancio dei controlli interforze compiuti ieri sera nell'area della Stazione Centrale di Milano e in alcune zone della movida milanese. Intensa l'attività di controllo in Stazione Centrale: in tutto sono stati impiega...