Milano-Cortina: A.Fontana incontra vertici Cio e Coni, 'lavoro procede molto velocemente'

Milano, 19 apr. (Adnkronos) – Nel pomeriggio di oggi il governatore lombardo Attilio Fontana ha incontrato a Palazzo Lombardia la delegazione del Cio (Comitato Olimpico Internazionale), con il presidente Thomas Bach e del Coni, con il presidente Giovanni Malagò, in visita a Milano per fare il punto sulle Olimpiadi invernali 2026.

"Abbiamo spiegato che il lavoro sta procedendo in modo molto celere -afferma Fontana- evidenziando come da parte di tutti noi ci sia la massima condivisione nelle scelte". Del resto, "la nostra è una squadra che funziona in maniera ottima e il presidente Bach si è dichiarato molto soddisfatto della decisione di individuare Milano come sede della pista Oval, ritenendola un'ottima soluzione".

Da parte sua, conclude il governatore, "il presidente ha dimostrato la massima disponibilità a collaborare nel caso si presentassero delle difficoltà".